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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفتح تحقيقا في أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا

1/23/2024 7:20:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وذكر كاف عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء أنه تقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكونغولي الديمقراطي في أعقاب أحداث ما بعد المباراة خلال مباراة المنتخبين.

وأضاف موقع الاتحاد القاري أن كاف لن يصدر أي تعليق حول المباراة إلا بعد انتهاء التحقيقات.


وتعادل منتخب المغرب 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الماضي، حيث شهدت المباراة اشتباكات بين اللاعبين والجهازين الفنيين عقب إطلاق صافرة النهاية.

يذكر أن منتخب المغرب يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما يقبع منتخب تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الزامبي غدا الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين تنزانيا والكونغو الديمقراطية.

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