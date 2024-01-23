مستعمرون يعطبون إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة ويحطمون زجاجها

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أعطب مستعمرون، اليوم الثلاثاء، إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة الأساسية المختلطة بمسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا زجاجها.
وأكد مدير مدرسة التوانة جميل النواجعة للوكالة الرسمية، أن مستعمري "حافات ماعون" بلباس جنود الاحتلال، أعطبوا إطارات مركبات معلمي المدرسة بأدوات حادة وكسروا زجاجها بالحجارة، أثناء تواجدها عند مدخل القرية المغلق بالحجارة والسواتر الترابية من قوات الاحتلال.
بدوره، أشار رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي لـلوكالة الرسمية، إلى أن اعتداء قوات الاحتلال ومستعمريه على المعلمين والطلبة والمواطنين في المنطقة، يندرج ضمن سلسلة من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المواطنين في المنطقة، لإرغامهم على الرحيل من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري في بلدات وقرى وخرب ومسافر ومضارب البدو جنوب الخليل.
وتابع، هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستعمرون على المعلمين والمواطنين، وخاصة أبنائهم الطلبة الذين أصبحوا يعانون جراء حالة الخوف التي تصاحبهم أثناء ذهابهم من المدرسة وإليها، ما أثر في حياتهم اليومية وتحصيلهم العلمي.
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