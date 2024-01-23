مستعمرون يعطبون إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة ويحطمون زجاجها

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أعطب مستعمرون، اليوم الثلاثاء، إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة الأساسية المختلطة بمسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا زجاجها.

وأكد مدير مدرسة التوانة جميل النواجعة للوكالة الرسمية، أن مستعمري "حافات ماعون" بلباس جنود الاحتلال، أعطبوا إطارات مركبات معلمي المدرسة بأدوات حادة وكسروا زجاجها بالحجارة، أثناء تواجدها عند مدخل القرية المغلق بالحجارة والسواتر الترابية من قوات الاحتلال.

بدوره، أشار رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي لـلوكالة الرسمية، إلى أن اعتداء قوات الاحتلال ومستعمريه على المعلمين والطلبة والمواطنين في المنطقة، يندرج ضمن سلسلة من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المواطنين في المنطقة، لإرغامهم على الرحيل من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري في بلدات وقرى وخرب ومسافر ومضارب البدو جنوب الخليل.

وتابع، هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستعمرون على المعلمين والمواطنين، وخاصة أبنائهم الطلبة الذين أصبحوا يعانون جراء حالة الخوف التي تصاحبهم أثناء ذهابهم من المدرسة وإليها، ما أثر في حياتهم اليومية وتحصيلهم العلمي.