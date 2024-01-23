إنعاش الأسرة تفتتح مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية الممول من اليابان

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة/PNN-افتتحت جمعية إنعاش الأسرة، اليوم الثلاثاء، مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية لمركز التدريب النسوي بمدينة البيرة، الممول من الحكومة اليابانية والبالغة قيمته 88 ألف دولار.

وأكد ممثل اليابان لدى دولة فلسطين“ناكاشيما يوئيتشي” خلال افتتاحه المشروع، التزام بلاده الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن المشروع الذي يأتي ضمن منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) يسعى إلى تحسين البيئة التعليمية للطالبات في الجمعية، من خلال تركيب نظام الألواح الشمسية الذي سيوفر الطاقة الكافية.

ولفت إلى ما يزيد على 424 شخصا سيستفيدون بشكل مباشر من خلال توفير البيئة اللازمة للطالبات والعاملين في المركز.

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها إلى الفلسطينيين لتصل إلى ما يزيد على 2.4 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية.