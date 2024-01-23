إنعاش الأسرة تفتتح مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية الممول من اليابان

(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN-افتتحت جمعية إنعاش الأسرة، اليوم الثلاثاء، مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية لمركز التدريب النسوي بمدينة البيرة، الممول من الحكومة اليابانية والبالغة قيمته 88 ألف دولار.
وأكد ممثل اليابان لدى دولة فلسطين“ناكاشيما يوئيتشي” خلال افتتاحه المشروع، التزام بلاده الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن المشروع الذي يأتي ضمن منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) يسعى إلى تحسين البيئة التعليمية للطالبات في الجمعية، من خلال تركيب نظام الألواح الشمسية الذي سيوفر الطاقة الكافية.
ولفت إلى ما يزيد على 424 شخصا سيستفيدون بشكل مباشر من خلال توفير البيئة اللازمة للطالبات والعاملين في المركز.
ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها إلى الفلسطينيين لتصل إلى ما يزيد على 2.4 مليار دولار، ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية.
MENAFN23012024000205011050ID1107756576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.