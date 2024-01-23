تشييع جثمان الشهيد الطفل يامن محمد حسيتي في بلدة عرابة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن محمد حسيتي (17 عاما)، الذي استُشهد مساء أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين.
وانطلق موكب التشييع، من أمام بلدية عرابة، بمشاركة حاشدة من فعاليات ومؤسسات البلدة الرسمية والأهلية، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حيث ألقت
عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة البلدة.
وندد نائب رئيس بلدية عرابة فراس الحاج في كلمة فصائل العمل الوطني والإسلامي والبلدية وفعاليات عرابة، بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد حسيتي، مطالبا العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا.
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