تشييع جثمان الشهيد الطفل يامن محمد حسيتي في بلدة عرابة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل يامن محمد حسيتي (17 عاما)، الذي استُشهد مساء أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع، من أمام بلدية عرابة، بمشاركة حاشدة من فعاليات ومؤسسات البلدة الرسمية والأهلية، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حيث ألقت

عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وندد نائب رئيس بلدية عرابة فراس الحاج في كلمة فصائل العمل الوطني والإسلامي والبلدية وفعاليات عرابة، بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد حسيتي، مطالبا العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا.