رابطة المرأة الاردنية وكتلة الإصلاح : بيان (بحوث) انحيازا واضحا للاحتلال .. ويتبنى وجهة نظر نتنياهو

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دانت رابطة المرأة الأردنية (رما) ما ورد في بيان المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة "سيما بحوث"، والذي يتماهى مع الرواية الصهيونية ويغضّ الطرف عن خمس وسبعين عاما من الاحتلال والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، كما يتناسى سبعة عشر عاما من الحصار والتجويع وكل أصناف التضييق الممنهج التي أحالت قطاع غزة إلى سجن كبير.

وقالت الرابطة إن الجرائم التي ترتكب يومياً وعلى مدار الاربع وعشرين ساعة ولمده خمس وسبعين عاما في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حولت الارض الفلسطينية الى كانتونات عسكرية يمارس فيها الاحتلال القتل العمد للنساء والأطفال، ويشنّ حملات الاعتقال المستمرة ويمعن في إساءة المعاملة وتعذيب الأسيرات بأبشع الوسائل، ويحرمهن من أبسط حقوقهن سواء في المحاكمات أو العلاج ويمنع الزيارات ويبقيهن في ظروف أسر قاسية، تفتقر لادنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأكدت الرابطة أن ما حدث في السابع من اكتوبر هو نتاج طبيعي لكل هذه المعاناة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بالمقاومة التي تكفلها كافة الشرائع لاستعادة حقوقه المشروعة.

ولفتت الرابطة إلى أن "سيما بحوث" تتجاهل حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه في تحرير أرضه واستقلاله الوطني، وتتجاهل أن القتلى في 7 أكتوبر من المستوطنين الصهاينة هم نتاج قصف الكيان بالطائرات، وهي أيضا تتجاهل اقرار حتى البيت الابيض بكذب رواية الصهاينة من ادعاءات بالاغتصاب وقطع الرؤوس، لا بل انها تتبنى وجهة نظر المجرم نتنياهو، بل وفي ذات الوقت لا تتحدث عن قتل أسرانا في معتقلاتهم النازية والاعدامات الميدانية بدم بارد ، بعكس سلوك وتعامل المقاومه الفلسطينية مع المحتجزين من الصهاينة التي احسنت معاملتهم واكرمتهم واعتراف المحتجزين ذاتهم بذلك.

واستنكرت الرابطة تصريحات سيما بحوث، منوهة بمسؤولية الامم المتحدة عن مأساة ألشعب الفلسطيني، حيث لم تتابع الأمم المتحدة تنفيذ قراراتها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولم تقم باعادة لاجئ واحد.

وطالبت الرابطة سيما بحوث بالتحري والتمتع بالحد الادنى من النزاهة المهنية والمسؤولية الاخلاقية، والاعتذار والتراجع عن تصريحاتها هذه والتي تصنفها في المعسكر المتماهي مع أعداء الشعبين الاردني والفلسطيني

كما وأصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا حول صريحات مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة المنحازة للآحتلال عن عملية طو.فان الأقصى*

وقد جاء في نص البيان :

تدين كتلة الإصلاح النيابية باشد العبارات التصريحات الصادرة عن مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة سيما

بحوث، والتي تبنت فيها أكاذيب الرواية الصhيونية حول ما جرى بتاريخ 7/10/2023 في عملية طوفان

الأقصى. إن هذه التصريحات تشكل انحيازا وغطاء وتبريرا واضحا للاحتلال الذي يرتكب يوميا جرائم ضد الإنسانية ويمارس القتل ضد النساء والاطفال في قطاع غزة، وينفذ إبادة جماعية ضد البشر والحجر وسائر أشكال الحياة هناك.

إن هذه التصريحات تصادم الموقف الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتخالف كل ما صدر عن الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية من توصيفات تجاه ما يجري في قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من تصريحاتها تستهدف موقف الدولة الأردنية الذي اعتبر ما تقوم به المقاوmة في فلسطين حقا مشروعا في مواجهة الإحتلال، ويعتبر ما يمارسه العدو الصhيوني إرهابا وجريمة ضد الإنسانية يجب مقاومته ومحاكمته والتصدي له.

إننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة تجاه مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة والتي تحمل الجنسية الأردنية، وبما يضمن تراجعها عما صرحت به ومحاسبتها عليه.

عاشت فلسطين عربية إسلامية من البحر إلى النهر، والنصر لمقاوmتها الباسلة ودام الأردن وطنا حرا أبيا عزيزا ترعاه عناية الرحمن

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