أكثر من 100 يوم من العدوان على غزة.. أين وصلت مقاطعة المنتجات الداعمة ؟

MENAFN - Amman Net) بعد مرور أكثر من مئة يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال العديد يمارسون دورهم بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال كوسيلة للتعبير عن التضامن مع الأهالي في القطاع ، لما يتعرضون له من عدوان غير مسبوق.

شهدت الفترة الأخيرة دعوات عديدة من قبل جهات مختلفة وحملات مجتمعية للمشاركة في الفعاليات والحملات الشعبية التي تعزز التضامن مع سكان غزة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا حملات توعية نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على البدائل المتاحة في الأسواق المحلية وتشجيع على مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وقد ساهمت هذه الحملات في زيادة الوعي حول أهمية المقاطعة كأداة فعّالة للضغط والتعبير عن الرفض.

عضو في "الأردن تقاطع" BDS حمزة خضر يوضح لـ "عمان نت"، أنه على الرغم من عدم وجود أي أرقام حول مدى التزام المواطنين بالمقاطعة، إلا أن هناك مؤشرات تدل على وجودها، مبينا ان الاقبال على الأماكن التي شهدت مقاطعة بداية الحملة لا زال ضعيفا حتى الآن .

ويشير خضر إلى أن الشعب الأردني تاريخيا يرفض أي شيء يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، ويرفض التطبيع معه، ويرى أن الحملة تستند إلى هذا المبدأ في كافة تحركاتها، وهذا الامر يعد مؤشرا على تمسك بعض الأفراد بالمقاطعة سواء استمرت الحرب أو انتهت، حيث تعتبر المقاطعة في الأردن جزءا من معركة الشعب الفلسطيني.

وبعد عملية طوفان الأقصى، أصبحت المقاطعة بين المواطنين أكثر انتشارا ووعيا بالمنتجات المحلية والاهتمام بها كمنتج بديل، نظرا لانتشارها بشكل كبير حيث أصبحت تحتل المراكز المتقدمة في المحلات التجارية والبقالات الصغيرة، بحسب خضر.

وشهد الأردن والمنطقة العربية بشكل عام التزاما بمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وهي مدفوعة بما يجري من جرائم إبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال لسنوات عديدة.

ويظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرا، أن 95٪ من الأردنيين ملتزمون بالمقاطعة.

وبين التقرير بأن 95 % من الأردنيين قد سمعوا عن حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والأجنبية في الأردن، و93 % يقاطعون هذه المنتجات في الوقت الحالي، وأن 95 % يتجهون الى المنتجات المحلية كبديل للمنتجات التي تمت مقاطعتها.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · عضو في "الأردن تقاطع" BDS يوضح التأثيرات الاقتصادية الملموسة لحركة المقاطعة خلال الفترة السابقة

تحديات المقاطعة

من أبرز التحديات التي تواجه حملات المقاطعة، هو الحديث عن تأثيرها بالاقتصاد الوطني، وفقدان للوظائف، ومع ذلك تعتبر حملة "الأردن تقاطع" بان هذه التصريحات مغالطات وغير واقعية، خاصة وان الاردن كان يعاني سابقا من تأثيرات سلبية بالبنية الاقتصادية السابقة، والتي تتمثل باشباع السوق بالمنتجات الاجنبية من قبل شركات عالمية، واليوم تعتبر فرصة المقاطعة لبناء اقتصاد أكثر قوة، يعتمد بشكل أكبر على المنتجات المحلية بدلا من الاعتماد على الاستيراد العلامات التجارية الأجنبية وذلك من خلال دعم المنتج المحلي.

مع بداية انتشار المقاطعة بشكل واسع حذر خبراء اقتصاديين من تحول حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إلى منافسة بين المحلات التجارية والشركات المحلية، متوقعين أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات البطالة.

وحذرت مصادر حكومية من تأثير المقاطعة العشوائية والمنافسة غير النزيهة، نظرا لما قد تسببه من خسارة لوظائف عديدة جراء دعوات لتجنب منتجات معينة، حيث يتم الترويج لفكرة توظيف أي عامل فقد وظيفته، وهو أمر قد لا يتعدى مجرد الدعاية ولا يتماشى مع الواقع.

وتشير المصادر إلى أن الأثر الاقتصادي قد يكون كبيرا، حيث تهدد بخسارة وظائف لمئات الأردنيين وتشير إلى خسارة كبيرة للخزينة.

يؤكد الخبير الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش على أهمية التفريق بين المقاطعة كوسيلة لنقل رسالة فعالة، وبين المقاطعة العشوائية التي تحمل المعنى السلبي، خاصة بعد تحولها الى منافسة وصراع داخلي بين الشركات والمؤسسات المحلية.

ويشير عايش إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى مشكلات داخلية ويحول المقاطعة إلى منافسة داخلية بين الأعمال التجارية في الأردن، مما قد يؤدي إلى تشتيت هدف المقاطعة الأصلي وخروجها عن سياقها.

هذا التنافس قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إلى فقدان الوظائف للعديد من الموظفين، مما يتسبب في تأثير سلبي على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة، محذرا عايش.

في الأصل يواجه الشباب تحديات كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، حيث بلغت نسبة البطالة 27% بين الذكور وتجاوزت 33% بين الإناث، وفقًا للإحصاءات الرسمية الأخيرة.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، الذي يدعو إلى توسيع دائرة المقاطعة ويؤكد أنها أداة فاعلة للضغط، يطالب في الوقت ذاته بأن تكون هذه المقاطعة واعية ومدروسة ودقيقة، وبعيدا عن الشائعات والأخبار المفبركة والزائفة التي قد تخدم مصالح شركات منافسة بقصد تصفية الحسابات، بحيث لا تشمل شركات لا علاقة لها بدعم الاحتلال ضمن دائرة المقاطعة.

ويرى عوض، في مقال له، أن ديناميكية السوق تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تنشأ عن ذلك، إذ أن الأسواق ستدفع باتجاه ظهور شركات ومؤسسات بديلة، ما يضمن بقاء فرص العمل في حال تغير مستمر، ولن تؤدي إلى اختفاء الوظائف.

وفي ذات الوقت، دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة أن تستفيد الحكومة من هذه الفرصة الحالية، من تحويل فكرة المقاطعة الى سياسات تدعم الانتاج المحلي، وان يتم توفير فرص استثمارية أفضل في المنتجات المحلية من خلال تحفيز الاستثمار، والحوافز والإعفاءات لبعض أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة للصناعات والمنتجات والتركيز على الجودة فيما يتم انتاجه ليساوي السلع البديلة.