استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح في خانيونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت دبابة إسرائيلية نيرانها على سيارة مدنية في رفح مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح.
وقال مراسل الجزيرة أن مدفعية للاحتلال أطلقت النار على خيم للنازحين في خانيونس، التي كان الجيش الإسرائيلي أعلنها "منطقة آمنة" وطلب من النازحين اللجوء إليها.
وشدد على أن خانيونس تشهد حركة نزوح كبيرة إلى رفح جراء القصف الإسرائيلي المستمر، بالرغم من خطورة الطرقات.
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