استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح في خانيونس

MENAFN - Al Wakeel News)اطلقت دبابة إسرائيلية نيرانها على سيارة مدنية في رفح مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح.



وقال مراسل الجزيرة أن مدفعية للاحتلال أطلقت النار على خيم للنازحين في خانيونس، التي كان الجيش الإسرائيلي أعلنها "منطقة آمنة" وطلب من النازحين اللجوء إليها.



وشدد على أن خانيونس تشهد حركة نزوح كبيرة إلى رفح جراء القصف الإسرائيلي المستمر، بالرغم من خطورة الطرقات.

