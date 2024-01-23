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وصول شهيد و12 مصابا لمستشفى الأمل بخانيونس

1/23/2024 7:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى الأمل التابع له في خانيونس جنوبي قطاع غزة استقبل منذ صباح اليوم شهيدا و12 إصابة بين المتوسطة والخطيرة، إثر استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.


وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تواصل قصف محيط المستشفى الذي يؤوي نازحين.


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