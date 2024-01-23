وصول شهيد و12 مصابا لمستشفى الأمل بخانيونس

وصول شهيد و12 مصابا لمستشفى الأمل بخانيونس
التاريخ
1/23/2024 7:10:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى الأمل التابع له في خانيونس جنوبي قطاع غزة استقبل منذ صباح اليوم شهيدا و12 إصابة بين المتوسطة والخطيرة، إثر استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.
وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تواصل قصف محيط المستشفى الذي يؤوي نازحين.
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