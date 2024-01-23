وزارة الدفاع السورية تعلن إسقاط مسيرة على الحدود مع الأردن - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرة عند الحدود مع الأردن.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، ونقلته وكالة الانباء السورية: "قامت عناصر وحدات الهندسة من قواتنا المسلحة العاملة في ريف درعا بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب".
وأضاف البيان: "إحدى وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية-الأردنية".
وكالة الانباء السورية
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