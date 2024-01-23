وزارة الدفاع السورية تعلن إسقاط مسيرة على الحدود مع الأردن - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرة عند الحدود مع الأردن.



وجاء في بيان وزارة الدفاع، ونقلته وكالة الانباء السورية: "قامت عناصر وحدات الهندسة من قواتنا المسلحة العاملة في ريف درعا بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب".



وأضاف البيان: "إحدى وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية-الأردنية".





















وكالة الانباء السورية