الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من عدة بلدات في القدس

وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني قاسم عميرة (65 عاما) من بلدة صور باهر، والشابين محمود حمدان وتقي الدين زلوم من بلدة بيت حنينا، ومواطنين فلسطينيين اثنين لم تُعرف هويتاهما من بلدة عناتا.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.