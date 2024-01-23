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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من عدة بلدات في القدس

1/23/2024 7:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مقدسيين بعد مداهمة بلدات بيت حنينا وصور باهر وعناتا بالقدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني قاسم عميرة (65 عاما) من بلدة صور باهر، والشابين محمود حمدان وتقي الدين زلوم من بلدة بيت حنينا، ومواطنين فلسطينيين اثنين لم تُعرف هويتاهما من بلدة عناتا.


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