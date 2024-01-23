الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من عدة بلدات في القدس
التاريخ
1/23/2024 7:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مقدسيين بعد مداهمة بلدات بيت حنينا وصور باهر وعناتا بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني قاسم عميرة (65 عاما) من بلدة صور باهر، والشابين محمود حمدان وتقي الدين زلوم من بلدة بيت حنينا، ومواطنين فلسطينيين اثنين لم تُعرف هويتاهما من بلدة عناتا.
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