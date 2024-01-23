محمد أحمد ينضم لفريق مسلسل 'الحشاشين'

محمد أحمد ينضم لفريق مسلسل 'الحشاشين'
التاريخ
1/23/2024 7:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم الفنان محمد أحمد لفريق عمل مسلسل "الحشاشين" كريم عبد العزيز والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.
المسلسل الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر الميلادي، من المتوقع أن يحظى بردود فعل واسعة خاصة مع التحضيرات التي سبقت تصوير المسلسل ليخرج بصورة تليق بالدراما التاريخية المصرية.
في الفن
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