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محمد أحمد ينضم لفريق مسلسل 'الحشاشين'

1/23/2024 7:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم الفنان محمد أحمد لفريق عمل مسلسل "الحشاشين" كريم عبد العزيز والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر الميلادي، من المتوقع أن يحظى بردود فعل واسعة خاصة مع التحضيرات التي سبقت تصوير المسلسل ليخرج بصورة تليق بالدراما التاريخية المصرية.

في الفن

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