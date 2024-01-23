نقل أحمد العوضي للمستشفى بسبب أزمة صحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض النجم أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام.
وكتب السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع Facebook: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".
ومؤخرا، تجمع عدد من محبي الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في لفتة تكشف مدى حب الجمهور للثنائي لقراءة القرآن بنية عودتهما مرة أخرى.
في الفن
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN23012024000208011052ID1107756565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.