نقل أحمد العوضي للمستشفى بسبب أزمة صحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض النجم أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام.

وكتب السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع Facebook: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

ومؤخرا، تجمع عدد من محبي الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في لفتة تكشف مدى حب الجمهور للثنائي لقراءة القرآن بنية عودتهما مرة أخرى.



في الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة