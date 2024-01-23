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وزارة العمل: التفتيش على 29300 مؤسسة العام الماضي نتج عنها 5681 مخالفة

1/23/2024 7:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن عدد المؤسسات التي قامت الوزارة بالتفتيش عليها العام الماضي هي 29300 مؤسسة.


وقالت الروابدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المخالفات التي تعاملت معها الوزارة كانت 5681 مخالفة.


وأضافت أن الوزارة استقبلت 13341 شكوى خلال العام الماضي، وتم حل ما نسبته 91% منها، فيما تبقى الشكاوى التي وردت مع نهاية العام والتي تحتاج إلى وقت لحلها.


وأشارت الروابدة إلى أن إجمالي عدد عقود العمل ضمن البرنامج الزطني للتشغيل بلغت 33 ألف عقد عمل منهكم 17205 أنثى.


وبينت أن عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية 2308 عقد عمل منهم 1116 أنثى.

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