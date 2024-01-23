شاهد أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تروج لإحدى ماركات الذهب ضمن الحملة الإعلانية لتلك الماركة التي تعتبر ياسمين الوجه الإعلاني لها مرتدية جاكيت باللون البني مع تسريحة شعر أنيقة ومكياج جذاب.

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