شاهد أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

شاهد أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي
التاريخ
1/23/2024 7:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد العوضي نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر انستغرام.
وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تروج لإحدى ماركات الذهب ضمن الحملة الإعلانية لتلك الماركة التي تعتبر ياسمين الوجه الإعلاني لها مرتدية جاكيت باللون البني مع تسريحة شعر أنيقة ومكياج جذاب.
في الفن
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