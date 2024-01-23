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شاهد أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

1/23/2024 7:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد العوضي نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر انستغرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تروج لإحدى ماركات الذهب ضمن الحملة الإعلانية لتلك الماركة التي تعتبر ياسمين الوجه الإعلاني لها مرتدية جاكيت باللون البني مع تسريحة شعر أنيقة ومكياج جذاب.




في الفن


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