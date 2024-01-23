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السعايدة يتفقد سير العمل بمركز خدمة الجمهور في هيئة الطاقة والمعادن

1/23/2024 7:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال جولة له، أمس الاثنين، سير العمل في مركز خدمة الجمهور في المبنى الرئيس للهيئة.


كما اطمئن السعايدة على تطبيق الإجراءات في قطاع الطاقة والمعادن مؤكداً على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمراجعين كافة بكل شفافية.

واستمع السعايدة لعددٍ من المراجعين الذين عبروا عن رضاهم بإجراءات تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر.


وأثنى على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة المؤهلين للتعامل مع متلقي الخدمة بمهنية.


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