السعايدة يتفقد سير العمل بمركز خدمة الجمهور في هيئة الطاقة والمعادن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال جولة له، أمس الاثنين، سير العمل في مركز خدمة الجمهور في المبنى الرئيس للهيئة.
كما اطمئن السعايدة على تطبيق الإجراءات في قطاع الطاقة والمعادن مؤكداً على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمراجعين كافة بكل شفافية.
واستمع السعايدة لعددٍ من المراجعين الذين عبروا عن رضاهم بإجراءات تقديم الخدمة بكل سهولة ويسر.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة المؤهلين للتعامل مع متلقي الخدمة بمهنية.
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