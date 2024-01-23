وزارة العمل: إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الوزارة أصدرت 90 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة من الجنسية السورية خلال العام الماضي.

وقالت الروابدة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى منتصف الشهر الحالي بلغت 282453 تصريح عمل.

وأضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ حملتين على العمالة غير الأردنية المخالفة كانت الأخيرة في الفترة تشرين الثاني 2023 وحتى كانون الأول الحالي.