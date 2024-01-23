وزارة العمل: إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الوزارة أصدرت 90 ألف تصريح عمل للعمالة الوافدة من الجنسية السورية خلال العام الماضي.
وقالت الروابدة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد العمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى منتصف الشهر الحالي بلغت 282453 تصريح عمل.
وأضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ حملتين على العمالة غير الأردنية المخالفة كانت الأخيرة في الفترة تشرين الثاني 2023 وحتى كانون الأول الحالي.
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