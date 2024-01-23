الصحة في غزة: النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر للمستشفى الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية، وأن كثافة النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني.
وأضاف القدرة في تصريحات للجزيرة: "لا إمكانية لدخول سيارات الإسعاف لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس".
وطالب بحماية أممية للطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس.
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