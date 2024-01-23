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الصحة في غزة: النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر للمستشفى الأردني

1/23/2024 7:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية، وأن كثافة النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني.
وأضاف القدرة في تصريحات للجزيرة: "لا إمكانية لدخول سيارات الإسعاف لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس".
وطالب بحماية أممية للطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس.

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