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دار السارة للنشر والتوزيع تنظم معرضا للكتاب في نادي الفنانين بإربد

1/23/2024 6:53:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 كانون الثاني (بترا) - نظمت دار السارة للنشر والتوزيع بالتعاون مع منتدى الجياد للثقافة والتنمية وبرعاية اتحاد أدباء العرب في نادي الفنانين بإربد اليوم، معرضا للكتاب وأحدث الإصدارات الثقافية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويحتوي المعرض على أكثر من خمسين عنوانا بين الإصدارات العلمية والإنسانية ومنها كتب منوعة في الأدب والفنون والفلسفة والتاريخ والترجمة والعلوم، إضافة الى كتب الجغرافيا ومخطوطات في المكان والإنسان الأردني والفلسطيني.
وتحدث خلال الافتتاح رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني عن أهمية الكتاب ودوره في نهضة المجتمعات وتنمية القدرات البشرية، مشيرا الى مؤلفاته في المعرض الصادرة عن دار السارة ومنها كتاب "عالم السرد عند سامر المعاني"، والمجموعة القصصية "غدا تشرق شمس جديدة".
كما قدمت الدكتورة إيمان العمري مداخلة شعرية وتحدثت عن دور الشباب في صناعة المشهد الثقافي في محافظة إربد والمملكة.
وتحدث الشاب غيث زيدان مشرف المعرض عن عن الشراكة التي تجمع دار السارة مع المؤسسات الثقافية، وتنقلهم المستمر بين الجامعات والمدن الأردنية للمساهمة في نشر أحدث الإصدارات الثقافية، فيما قدمت الكاتبة إيناس الغوانمة مداخلة حول روايتها الجديدة.
كما تحدث كل من الشعراء والكتاب الدكتور سلطان المعاني، الدكتور سلطان الخضور، الشاعر عمر أبو الهيجاء والكاتب حسن أبو هنية والشاعرة خديجة أبو ريدة والكاتبة نادية بني سلامة، عن مؤلفاتهم الشعرية والثقافية المنتشرة في المعرض، شاكرين دار السارة ونادي الفنانين على إتاحة الفرصة لهم لنشر أحدث إصداراتهم وتبادل وتوقيع العديد من الكتب الثقافية الهامة.
-- (بترا)
ع ع/ب ط
23/01/2024 11:59:37

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