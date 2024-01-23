دار السارة للنشر والتوزيع تنظم معرضا للكتاب في نادي الفنانين بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 كانون الثاني (بترا) - نظمت دار السارة للنشر والتوزيع بالتعاون مع منتدى الجياد للثقافة والتنمية وبرعاية اتحاد أدباء العرب في نادي الفنانين بإربد اليوم، معرضا للكتاب وأحدث الإصدارات الثقافية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويحتوي المعرض على أكثر من خمسين عنوانا بين الإصدارات العلمية والإنسانية ومنها كتب منوعة في الأدب والفنون والفلسفة والتاريخ والترجمة والعلوم، إضافة الى كتب الجغرافيا ومخطوطات في المكان والإنسان الأردني والفلسطيني.
وتحدث خلال الافتتاح رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني عن أهمية الكتاب ودوره في نهضة المجتمعات وتنمية القدرات البشرية، مشيرا الى مؤلفاته في المعرض الصادرة عن دار السارة ومنها كتاب "عالم السرد عند سامر المعاني"، والمجموعة القصصية "غدا تشرق شمس جديدة".
كما قدمت الدكتورة إيمان العمري مداخلة شعرية وتحدثت عن دور الشباب في صناعة المشهد الثقافي في محافظة إربد والمملكة.
وتحدث الشاب غيث زيدان مشرف المعرض عن عن الشراكة التي تجمع دار السارة مع المؤسسات الثقافية، وتنقلهم المستمر بين الجامعات والمدن الأردنية للمساهمة في نشر أحدث الإصدارات الثقافية، فيما قدمت الكاتبة إيناس الغوانمة مداخلة حول روايتها الجديدة.
كما تحدث كل من الشعراء والكتاب الدكتور سلطان المعاني، الدكتور سلطان الخضور، الشاعر عمر أبو الهيجاء والكاتب حسن أبو هنية والشاعرة خديجة أبو ريدة والكاتبة نادية بني سلامة، عن مؤلفاتهم الشعرية والثقافية المنتشرة في المعرض، شاكرين دار السارة ونادي الفنانين على إتاحة الفرصة لهم لنشر أحدث إصداراتهم وتبادل وتوقيع العديد من الكتب الثقافية الهامة.
-- (بترا)
ع ع/ب ط
23/01/2024 11:59:37
MENAFN23012024000117011021ID1107756406
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