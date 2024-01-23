إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس واعتقال 25 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 كانون الثاني (بترا) - اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مناطق متعددة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدى الى وقوع إصابات بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز، كما اعتقل 25 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال شنت اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت خمسة وعشرين مواطنا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
23/01/2024 11:44:14
MENAFN23012024000117011021ID1107756404
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