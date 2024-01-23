مستوطنون متطرفون يحرقون معرضا لبيع المركبات الفلسطينية برام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 23 كانون الثاني(بترا)- أشعل مستوطنون متطرفون يهود، فجر اليوم الثلاثاء، النيران في معرض للمركبات الفلسطينية في قرية بيتين شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس قروي بيتين في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين أشعلوا النيران في معرض لبيع المركبات في القرية، ما أدى لإحراق 14 سيارة كانت بداخله، وخطوا شعارات عنصرية إرهابية على حيطان المعرض تدعو لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قبل أن ينسحبوا من المكان، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

23/01/2024 11:10:04