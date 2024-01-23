4551 طالبا فلسطينيا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 23 كانون الثاني(بترا)- قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4551 طالبا استشهدوا و8193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت التربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4510 شهداء و7911 جريحا، فيما استشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 آخرون بجروح في قطاع غزة، و6 أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

واضافت أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأوضحت التربية، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وقالت إن 55 مدرسة في الضفة تداوم إلكترونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

23/01/2024 11:03:02