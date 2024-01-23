تقديم بعض خدمات البريد الأردني في وزارة الداخلية والمتابعة والتفتيش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن البدء بتقديم بعض خدماتها في المركز الرئيسي لوزارة الداخلية ومديرية المتابعة والتفتيش، من خلال مكاتب خاصة بها.
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تشمل الخدمات: استيفاء رسوم بدل الخدمة والكفالات للمعاملات المقدمة إلكترونيا للوزارة، وبيع طوابع الواردات بمختلف فئاتها لمتلقي الخدمة للمعاملات اليدوية، وكذلك تفعيل الهوية الرقمية مجانا لمراجعي وموظفي وزارة الداخلية.
يذكر أن المبالغ المالية التي تتقاضاها شركة البريد الأردني ثمنا للطوابع المتعلقة بالرسوم والكفالات وللخدمات الاخرى، تباع للمواطن بأسعارها الحقيقية، كما أن خدمة تفعيل الهوية الرقمية تقدم مجانا للمراجعين وموظفي الوزارة.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
23/01/2024 11:01:40
MENAFN23012024000117011021ID1107756401
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