تقديم بعض خدمات البريد الأردني في وزارة الداخلية والمتابعة والتفتيش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن البدء بتقديم بعض خدماتها في المركز الرئيسي لوزارة الداخلية ومديرية المتابعة والتفتيش، من خلال مكاتب خاصة بها.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تشمل الخدمات: استيفاء رسوم بدل الخدمة والكفالات للمعاملات المقدمة إلكترونيا للوزارة، وبيع طوابع الواردات بمختلف فئاتها لمتلقي الخدمة للمعاملات اليدوية، وكذلك تفعيل الهوية الرقمية مجانا لمراجعي وموظفي وزارة الداخلية.

يذكر أن المبالغ المالية التي تتقاضاها شركة البريد الأردني ثمنا للطوابع المتعلقة بالرسوم والكفالات وللخدمات الاخرى، تباع للمواطن بأسعارها الحقيقية، كما أن خدمة تفعيل الهوية الرقمية تقدم مجانا للمراجعين وموظفي الوزارة.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

23/01/2024 11:01:40