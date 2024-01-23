الاحتلال يُعلن ارتفاع قتلاه من ضباط وجنود إلى 24

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلاه خلال المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 24 ضابطاً وجندياً، بعد مقتل 3 ضباط إضافيين متأثرين بجروح خطيرة أصيبوا بها في وقت سابق أمس.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن "كارثة" تعرّض لها "الجيش"، بعد مقتل الضباط والجنود جراء انهيار مبنيين مفخخين، مضيفاً أنّ دبابةً أُصيبت بقذيفة مضادة للدروع أدّت إلى تدميرها.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الحادثة وقعت قرب "كيسوفيم"، على مسافة 600 متر من الحدود مع القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا في خانيونس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 547 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

يُذكر أن ما تبثه المقاومة من فيديوهات توثق استهدافاتها يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من "الجيش" الإسرائيلي أعلى بكثير مما ينشره الاحتلال، إذ تشدد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولة لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

23/01/2024 10:27:50