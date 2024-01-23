الاحتلال يُعلن ارتفاع قتلاه من ضباط وجنود إلى 24

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلاه خلال المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 24 ضابطاً وجندياً، بعد مقتل 3 ضباط إضافيين متأثرين بجروح خطيرة أصيبوا بها في وقت سابق أمس.
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن "كارثة" تعرّض لها "الجيش"، بعد مقتل الضباط والجنود جراء انهيار مبنيين مفخخين، مضيفاً أنّ دبابةً أُصيبت بقذيفة مضادة للدروع أدّت إلى تدميرها.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الحادثة وقعت قرب "كيسوفيم"، على مسافة 600 متر من الحدود مع القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا في خانيونس، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 547 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
يُذكر أن ما تبثه المقاومة من فيديوهات توثق استهدافاتها يُثبت أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى من "الجيش" الإسرائيلي أعلى بكثير مما ينشره الاحتلال، إذ تشدد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رقابتها على نشر الأعداد الحقيقية، في محاولة لإخفاء حجم الخسائر التي تتكبّدها.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
23/01/2024 10:27:50
MENAFN23012024000117011021ID1107756398
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