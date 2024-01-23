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الغذاء والدواء تضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية

1/23/2024 6:53:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا)- ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كميات من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية داخل شقة سكنية في محافظة العاصمة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المواد التي قدرت بنحو 50 ألف قطعة تزن 5 أطنان، كان يجري تسويقها والترويج لها إلكترونيا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة، ورصد دوري لإعلانات لهكذا منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها، والتواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني ... وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
--(بترا)
ع د/أ م/ ف ج
23/01/2024 09:41:32

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