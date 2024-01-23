الغذاء والدواء تضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الثاني (بترا)- ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كميات من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية داخل شقة سكنية في محافظة العاصمة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المواد التي قدرت بنحو 50 ألف قطعة تزن 5 أطنان، كان يجري تسويقها والترويج لها إلكترونيا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة، ورصد دوري لإعلانات لهكذا منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها، والتواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني ... وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
--(بترا)
ع د/أ م/ ف ج
23/01/2024 09:41:32
MENAFN23012024000117011021ID1107756396
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