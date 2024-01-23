وزير الرياضة القطري: منتخب النشامى رفع المستوى الفني لبطولة كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 23 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الرياضة والشباب القطري ورئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إن المنتخب الأردني لكرة القدم رفع المستوى الفني للبطولة.

وعبر الوزير القطري في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الثلاثاء، عن أمنياته لمنتخب النشامى والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، الوصول إلى أدوار متقدمة.

وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بأداء المنتخب الأردني في مباراته أمام المنتخب الكوري، مؤكدا أن لاعبي النشامى جعلوا المباراة تنتهي بصورة جيدة، وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية من الناحية الفنية، خاصة أن تقدم فريق بحجم المنتخب الكوري بالتسجيل، زاد من صعوبة المهمة، لكن إدارة المباراة من المدرب حسين عموته، ومستوى اللاعبين العالي جعلا المنتخب يظهر بهذه الصورة المميزة.

وأشار إلى أن المنتخب الأردني قبل بطولة كأس آسيا لعب مباريات ودية، وفاز على منتخب قطر وديا.

--(بترا)

ف ج

23/01/2024 09:35:42