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جيش الاحتلال يعترف بمقتل 21 ضابطا وجنديا في خانيونس

1/23/2024 6:53:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا) - أعلن المتحدث باسم جهاز الإنقاذ التابع لجيش الاحتلال، مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا في خانيونس، مساء أمس الاثنين.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الهجوم هو الأقسى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، مشددا على أن مهمة القوات الإسرائيلية جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية، حسب تعبيره.
إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول كيفية مقتل هؤلاء الجنود، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بوقت سابق اليوم بأن الجنود قتلوا في انهيار مبنيين بعد انفجار ضخم.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 545 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية"، في محور التقدم غربي خانيونس.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
23/01/2024 09:38:53

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