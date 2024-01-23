جيش الاحتلال يعترف بمقتل 21 ضابطا وجنديا في خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 كانون الثاني (بترا) - أعلن المتحدث باسم جهاز الإنقاذ التابع لجيش الاحتلال، مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا في خانيونس، مساء أمس الاثنين.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش دانيال هجاري بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الهجوم هو الأقسى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع، مشددا على أن مهمة القوات الإسرائيلية جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية، حسب تعبيره.
إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول كيفية مقتل هؤلاء الجنود، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بوقت سابق اليوم بأن الجنود قتلوا في انهيار مبنيين بعد انفجار ضخم.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 545 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية"، في محور التقدم غربي خانيونس.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
23/01/2024 09:38:53
MENAFN23012024000117011021ID1107756394
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