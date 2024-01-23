واشنطن: 7 قتلى بالرصاص في منزلين قرب شيكاغو

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 23 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الشرطة الأميركية ليل الاثنين، أنّها تبحث عن شاب للاشتباه بأنه قتل بالرصاص 7 أشخاص عثرت عليهم جثثاً هامدة في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو، شمال الولايات المتّحدة.

وفي مؤتمر صحافي، قال قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية-الغربية لشيكاغو بيل إيفانز، إنّه "عُثر على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص".

وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يُدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاماً، ويعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثتين فيهما".

ونشرت الشرطة صوراً لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها، نسبة إلى المواطنين.

--(بترا)

ب خ/أ م/ب ط

23/01/2024 09:11:13