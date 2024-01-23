واشنطن: 7 قتلى بالرصاص في منزلين قرب شيكاغو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الشرطة الأميركية ليل الاثنين، أنّها تبحث عن شاب للاشتباه بأنه قتل بالرصاص 7 أشخاص عثرت عليهم جثثاً هامدة في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو، شمال الولايات المتّحدة.
وفي مؤتمر صحافي، قال قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية-الغربية لشيكاغو بيل إيفانز، إنّه "عُثر على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص".
وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يُدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاماً، ويعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثتين فيهما".
ونشرت الشرطة صوراً لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد.
وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها، نسبة إلى المواطنين.
--(بترا)
ب خ/أ م/ب ط
23/01/2024 09:11:13
MENAFN23012024000117011021ID1107756393
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