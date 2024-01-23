عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 109 من العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الثاني (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع بالقنابل المضيئة، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم التاسع بعد المئة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأفادت المصادر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خانيونس إلى وسط قطاع غزة، عبر الطريق الساحلي.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الفلسطينيين شرقي مدينة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضي زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الطابق الرابع من مقر الجمعية في مدينة خانيونس تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأضافت، أن القصف تزامن مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية أسفر عن إصابة عدد من النازحين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 25300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

23/01/2024 09:09:06