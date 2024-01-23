عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 109 من العدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 كانون الثاني (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع بالقنابل المضيئة، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم التاسع بعد المئة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.
وأفادت المصادر بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خانيونس إلى وسط قطاع غزة، عبر الطريق الساحلي.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الفلسطينيين شرقي مدينة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضي زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.
من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الطابق الرابع من مقر الجمعية في مدينة خانيونس تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي.
وأضافت، أن القصف تزامن مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية أسفر عن إصابة عدد من النازحين.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 25300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
23/01/2024 09:09:06
MENAFN23012024000117011021ID1107756392
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