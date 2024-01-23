منخفضات متتالية خلال الاسبوع الحالي واجواء ماطرة وغائمة وغزيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا) - تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا الى غائمة احيانا، وتهطل باذن الله زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر الى المناطق الوسطى واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع ان تكون الامطارخفيفة الى متوسطة الشدة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة احيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الامطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وغائمة جزئياً وباردة في أغلب المناطق مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، أما ليلا فتزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ومع ساعات الصباح الباكرة ليوم الجمعة، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60كم/ساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 7 وفي مرتفعات الشراة 11 - 5 وفي مناطق البادية 16 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 8، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 10، وفي البحر الميت 21 - 11، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

23/01/2024 08:02:16