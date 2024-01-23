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المواصفات تتعامل مع أكثر من 220 ألف بيان جمركيّ خلال 2023

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع (220470) بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، حيث يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.
وبيّنت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير أنّ موظفي المؤسسة العاملين في (12) منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.
وكشفت الزّهير عن منع المؤسسة إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات (515) بيان جمركيّ، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الإتلاف، حيث احتوت هذه البيانات الجمركيّة على منتجات متنوعة منها، أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من (183) ألف قطعة من الألعاب، إضافة الى (10) آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.
وزادت الزّهير بأن المؤسسة منعت إدخال (154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(100) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب (8) طن من مواد التنظيف، و (54 ) الف متر من البلاط والسيراميك و (19) الف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و ( 27) الف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة .
كما منعت المؤسسة إدخال (58) ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و(36) ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
وأوضحت الزّهير أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة الى قائمة التّاجر الملتزم بلغ (114) شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية، وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات فيتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.
وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2744) منتجاً مختلفاً.




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