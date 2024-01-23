برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذَّر برنامج الغذاء العالمي من أن خطر حدوث مجاعة بمناطق قطاع غزة لا يزال قائما، مؤكدا أن كميات المساعدات التي عبرت جنوب القطاع إلى شماله قليلة جدا.
وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إلى أن البرنامج يواجه صعوبات بالوصول إلى الأماكن التي تحتاج مساعدات غذائية، لا سيما في شمال غزة.
وكانت منظمات أممية أكدت في وقت سابق أن الإجراءات التي يضعها الاحتلال تعيق وصول المساعدات إلى شمال القطاع، مما يزيد من انتشار الجوع بين السكان.
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