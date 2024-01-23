برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

MENAFN - Al Wakeel News)حذَّر برنامج الغذاء العالمي من أن خطر حدوث مجاعة بمناطق قطاع غزة لا يزال قائما، مؤكدا أن كميات المساعدات التي عبرت جنوب القطاع إلى شماله قليلة جدا.



وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إلى أن البرنامج يواجه صعوبات بالوصول إلى الأماكن التي تحتاج مساعدات غذائية، لا سيما في شمال غزة.



وكانت منظمات أممية أكدت في وقت سابق أن الإجراءات التي يضعها الاحتلال تعيق وصول المساعدات إلى شمال القطاع، مما يزيد من انتشار الجوع بين السكان.

