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طبيبة تحذر هؤلاء من استعمال بخاخات الأنف

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على استعمال بخاخات الأنف قبل استشارة الطبيب، دون الانتباه أن هناك حالات يحظر فيها استخدامها، حسبما ذكرت سفيتلانا ماركوفا، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة.


وأوضحت ماركوفا أن بخاخات الأنف تشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، لأن انقباض الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية عند استعمالها يسبب الخفقان.


وأشارت إلى وجود أمراض أخرى تمنع المصابين بها من استعمال بخاخات الأنف، مثل الجلوكوما والتهاب الأنف الضموري وورم القواتم.


وأضافت أن بخاخات الأنف من الأدوية الممنوع استعمالها بعد الخضوع لعملية جراحية في المخ.


واختتمت ماركوفا حديثه بالتحذير من استخدام بخاخات الأنف في حالة تناول المكملات التي تمنع إنزيم أوكسيديز أحادي الأمين الموجود في النهايات العصبية.

الكونسلتو

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