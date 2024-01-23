بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام القادمة.



وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس، إنه تم تخصيص قرابة 60 ألية مجهزة بالكامل، وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه.



وأضاف أن البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية للعمل ضمن فرق الطوارئ وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولورديات مختلفة.



وبين أن غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضباط للارتباط يتلقون الشكاوى ويوثقونها.