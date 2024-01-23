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قطر تكشف تطورات جهود الوساطة بين المقاومة وإسرائيل

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة.
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة، لافتا إلى أن قطر منخرطة في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك.
وأضاف أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة.
وأشار إلى أن قطر أدخلت لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين.
وتابع: أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار، مشددا على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها.
وعبر الأنصاري عن دعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.
وبيّن أن استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر، معتبرا أن التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصا مع تصاعد وتيرة الحرب هناك.
ولفت الأنصاري إلى أن المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد.
كما جدد دعوة قطر للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة.
واستنكر الأنصاري الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة.

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