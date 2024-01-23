الناتو يعلن توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قذائف المدفعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف وقع اليوم الثلاثاء عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مم لتعزيز مخزوناته ودعم أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "أبرمنا الآن عقدا لشراء قذائف مدفعية عيار 155 مم بقيمة 1.2 مليار دولار ما سيسمح للناتو بحماية أعضائه ومواصلة دعم أوكرانيا".
من جانبها أوضحت المديرة العامة لوكالة الناتو للدعم والشراء ستيسي كامينغس أن الدول الأعضاء في الحلف ستحصل على القذائف في غضون 24-36 شهرا.
RT
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