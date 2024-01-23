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الناتو يعلن توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قذائف المدفعية

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف وقع اليوم الثلاثاء عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مم لتعزيز مخزوناته ودعم أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "أبرمنا الآن عقدا لشراء قذائف مدفعية عيار 155 مم بقيمة 1.2 مليار دولار ما سيسمح للناتو بحماية أعضائه ومواصلة دعم أوكرانيا".


من جانبها أوضحت المديرة العامة لوكالة الناتو للدعم والشراء ستيسي كامينغس أن الدول الأعضاء في الحلف ستحصل على القذائف في غضون 24-36 شهرا.

RT

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