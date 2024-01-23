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الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك بخان يونس

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس إن وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات.


وأضاف أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين مشيرا إلى ان المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.


ونوه أن عدد كبير من الشهداء والجرحى كان إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.


وختم أنه يوجد هلع بين النازحين بمستشفى الأمل ومقرنا بخان يونس، ومئات يحاولون الهرب من القصف.


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