الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس إن وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين مشيرا إلى ان المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.
ونوه أن عدد كبير من الشهداء والجرحى كان إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.
وختم أنه يوجد هلع بين النازحين بمستشفى الأمل ومقرنا بخان يونس، ومئات يحاولون الهرب من القصف.
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