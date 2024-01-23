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بيسكوف يرد على فيديو الاستخبارات المركزية الأمريكية

1/23/2024 6:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على نشر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فيديو باللغة الروسية بأن شبكة "فكونتاكتي" للتواصل أوسع انتشارا من شبكة X في روسيا.


جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الثلاثاء حيث قال: "تعلمون أن مثل هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع بين وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء جدد. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تفعل ذلك كل عام. ولكن لا يزال من الضروري أن يخبر أحدهم وكالة الاستخبارات المركزية أن شبكة (فكونتاكتي) للتواصل الاجتماعي أكثر شعبية بكثير من X".


وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد نشرت مقطع فيديو جديدا باللغة الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي X دعت فيه الروس إلى التعاون معها.

RT

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