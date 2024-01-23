الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الظروف الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، في بلديات محافظات الشمال والوسط؛ تزامنا مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وللتعامل معها، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.



ودعا أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية "رئيس غرفة الطوارئ المركزية" الدكتور نضال أبو عرابي، المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى الابتعاد عن هذه المناطق حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.



ووجه البلديات إلى مواصلة تفقد مراكز الإيواء التابعة لها، تحسبا لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ.



كما دعا العدوان المواطنين إلى التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة على أرقام

( 4641393 06 مقسم، و 4622372 06 مباشر، وفاكس رقم 4652269 06)، وعن طريق منصة تواصل () للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.