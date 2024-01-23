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5 فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات

1/23/2024 6:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادة ما يبتعد مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة ومقاومة الأنسولين عن تناول كمية كبيرة من الفواكه الغنية بالسكريات، مثل البلح والمانجو، تجنبًا لارتفاع السكر في الدم.


فواكه شتوية تحتوي على أقل نسبة من السكريات :


1-البرتقال
يعتبر البرتقال من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والسكريات، حيث يحتوي على 14 جرامًا من السكر و77 سعرًا حراريًا، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة.


2-الكنتالوب
يحتوي كوب من الكنتالوب على 13 جرامًا من السكر، وعادة ما ينصح خبراء التغذية بتناوله لاحتوائه على نسبة عالية من المياه وكمية قليلة من السكريات والسعرات الحرارية.


3-الكيوي
يتميز الكيوي باحتوائه على فيتامين سي ونسبة قليلة من السكر تٌقدر بحوالي 6.7 جرامات في الثمرة الواحدة، ويمكن إضافته لأطباق سلطة الفواكه المتنوعة أو الزبادي.


4-الفراولة
على الرغم من مذاق الفراولة الحلو اللذيذ، فإنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر، حيث يحتوي كوب واحد من الفراولة الطازجة على 7 جرامات من السكر، ويُراعى عدم إضافة السكر إلى الفراولة أو تناولها كعصير.


5-الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية المهمة، على رأسها الدهون الصحية، كما يتميز بقلة السكريات به، فهناك 1 جرام من السكر في ثمرة الأفوكادو.

الكونسلتو

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