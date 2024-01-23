برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في غزة لا يزال قائما

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وإن خطر حدوث مجاعة في القطاع لا يزال قائما.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، "من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في الشمال".

وأضافت "كميات قلية جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة... أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا إلى حد كبير".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لا يكفي ما يصل لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، أرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 63354 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقـودين، منذ بدء العدوان.