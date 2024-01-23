الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار الأمريكي مسجلةً مستوى قياسيا منخفضا، اليوم الثلاثاء.

,تم تداول الليرة التركية عند مستوى 30.3 مقابل العملة الأمريكية، وذلك بعدما كسرت حاجز الـ 30 في وقت سابق من هذا الشهر.



وانخفضت الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

