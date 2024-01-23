Tuesday, 23 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

1/23/2024 6:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار الأمريكي مسجلةً مستوى قياسيا منخفضا، اليوم الثلاثاء.

,تم تداول الليرة التركية عند مستوى 30.3 مقابل العملة الأمريكية، وذلك بعدما كسرت حاجز الـ 30 في وقت سابق من هذا الشهر.


وانخفضت الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.


MENAFN23012024000208011052ID1107756206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث