الليرة التركية تواصل تراجعاتها الحادة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار الأمريكي مسجلةً مستوى قياسيا منخفضا، اليوم الثلاثاء.
,تم تداول الليرة التركية عند مستوى 30.3 مقابل العملة الأمريكية، وذلك بعدما كسرت حاجز الـ 30 في وقت سابق من هذا الشهر.
وانخفضت الليرة التركية بنحو 37% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، حيث يحاول صناع السياسة النقدية مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
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