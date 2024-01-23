السعودية الأولى خليجياً في خفض بطالة مواطنيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت السعودية في أن تكون الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي استطاعت خفض معدل البطالة بين مواطنيها خلال الفترة الممتدة منذ 2017 حتى 2022، لتهبط بها من 12.8% إلى 8%، كأدنى معدل تاريخيا خلال فترة البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء منذ 1999.
وحدث التحسن الواضح في معدل البطالة في السعودية مع الطفرة التي يشهدها النمو الاقتصادي، ما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين، إلا أن بقية دول المجلس قد تأثرت بجائحة كورونا.
جاء الانخفاض مع توفير نحو 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة، منها 260 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين مع التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال دفع القطاع الخاص ليكون القاطرة التي تقود التنويع الاقتصادي.
ونما الاقتصاد السعودي 8.7% في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2010، نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، ما أسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل.
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