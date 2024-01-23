السعودية الأولى خليجياً في خفض بطالة مواطنيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت السعودية في أن تكون الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي استطاعت خفض معدل البطالة بين مواطنيها خلال الفترة الممتدة منذ 2017 حتى 2022، لتهبط بها من 12.8% إلى 8%، كأدنى معدل تاريخيا خلال فترة البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء منذ 1999.



وحدث التحسن الواضح في معدل البطالة في السعودية مع الطفرة التي يشهدها النمو الاقتصادي، ما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين، إلا أن بقية دول المجلس قد تأثرت بجائحة كورونا.



جاء الانخفاض مع توفير نحو 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة، منها 260 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين مع التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال دفع القطاع الخاص ليكون القاطرة التي تقود التنويع الاقتصادي.



ونما الاقتصاد السعودي 8.7% في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2010، نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، ما أسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل.