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توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال حتى 2026

1/23/2024 6:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع منتدى الدول المُصدرة للغاز، أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال، تراجعاً في العرض حتى العام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.6 هذا العام.


وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بـ22% حتى العام 2050.


وفي تقريره السنوي، حذّر المنتدى العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها في أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن أمن الطاقة لها الأسبقية على أهداف التخفيف من تغير المناخ.

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