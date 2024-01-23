توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال حتى 2026

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع منتدى الدول المُصدرة للغاز، أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال، تراجعاً في العرض حتى العام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.6 هذا العام.
وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بـ22% حتى العام 2050.
وفي تقريره السنوي، حذّر المنتدى العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها في أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن أمن الطاقة لها الأسبقية على أهداف التخفيف من تغير المناخ.
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