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حديقة حيوانات بريطانية تنقل ببغاوات «بذيئة اللسان» لمكان آخر

1/23/2024 6:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سئم العاملون في حديقة للحياة البرية ببريطانيا، من سلوك بعض "الببغاوات سيئة السمعة بسبب بذاءة لسانها"، فقرروا نقلها مع طيور أخرى، للعيش ضمن مجموعة أكبر من الطيور، أملا في أن يساعد ذلك على الحد من عادة السباب السيئة.

وأفادت صحيفة "ذا إنديبندنت" البريطانية التي أوردت التقرير اليوم الثلاثاء، بأن "حديقة لينكولنشاير للحياة البرية" اتخذت القرار بنقل الطيور، بعدما تعلمت ثلاثة ببغاوات أخرى عادة السباب، بالإضافة إلى خمسة ببغاوات رمادية أفريقية كان قد تم نقلها إلى المكان في عام 2020.

ولكن الحديقة قررت الآن تقديم الببغاوات المثيرة للجدل إلى مجموعة أكبر من الطيور، تضم أكثر من 100 طائر، ولجأت بالفعل إلى "إخلاء مسؤوليتها" أمام الزوار، حيث أوضحت: "نحن غير مسؤولين عما تسمعونه!".

وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنهم سينقلون جميع الببغاوات الثمانية للعيش مع باقي الطيور "للتخفيف" من عادتها. ومع ذلك، فقد أعترف بوجود خطر من أن تعتاد الطيور الأخرى أيضا على التلفظ بمثل هذه المفردات غير العادية.

وأضاف: "قد ينتهي الامر لدينا بوجود 100 ببغاء سليط اللسان.. الوقت فقط هو الذي سيحدد ذلك."

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