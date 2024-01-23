اليابان تعلن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.. والين يتراجع

أعلن بنك اليابان المركزي، الثلاثاء، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القائمة دون تغيير، في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم في العام المالي المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة كازو أويدا محافظ البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب 0.1% وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، في حين أبقى البنك على النطاق المستهدف للفائدة طويلة الأجل في حدود صفر في المئة.

كما أبقى البنك المركزي الياباني على السعر الاسترشادي للعائد على سندات الخزانة الحكومية العشرية اليابانية في عمليات البنك بالسوق عند مستوى 1%، في حين قال البنك إنه سيواصل شراء السندات الحكومية دون حد أقصى للمحافظة على سعر العائد في حدود صفر في المئة.

في الوقت نفسه قال البنك إنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.

وأبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي فوق مستوى 2% في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة إلى 2.4% في حين كانت التوقعات السابقة 2.8%. كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي في العام المقبل إلى 1.8% مقابل 1.7%.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بمعدل 1.2% خلال العام المالي الحالي، وليس 1% وفقاً للتقديرات السابقة، في حين أبقى على توقعاته لنمو العام المقبل عند مستوى 1% من إجمالي الناتج المحلي.

من جهة أخرى، انخفض الين بنحو 0.3 بالمئة في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة، وبلغ أحدث ارتفاع سجله الين 0.1 بالمئة إلى 147.92 للدولاراً.

وانخفض الين مقابل اليورو 0.08 المئة إلى 161.32 يناً. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 188.28 يناً، وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع 188.91 يناً الذي سجله يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس 2015.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 0.3 بالمئة إلى 7.1700 للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 0.5 بالمئة إلى 0.6607 دولار.