Tuesday, 23 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الأرباح التشغيلية لـ «إريكسون» في الربع الرابع

1/23/2024 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «إريكسون» السويدية العملاقة للاتصالات، الثلاثاء، تراجع أرباحها التشغيلية خلال الربع الرابع من العام.

وبعد استبعاد رسوم إعادة الهيكلة، بلغت أرباح «إريكسون» قبل احتساب الفوائد والضرائب 7.4 مليارات كرونة سويدية (709 ملايين دولار)، أي أقل قليلاً من 8.1 مليارات كرونة سويدية التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي المبيعات خلال الربع الرابع من العام 71.88 مليار كرونة، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 16% مقارنة بالعام السابق. ويأتي انخفاض المبيعات مدفوعاً في المقام الأول بتسجيل تراجع بنسبة 23% في قسم الشبكات. وبشكل عام، انخفضت مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 17%.

وبالتطلع إلى المستقبل، تتوقع «إريكسون» استمرار حالة عدم اليقين الحالية في السوق طوال عام 2024.

MENAFN23012024000110011019ID1107756150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث