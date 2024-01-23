تراجع الأرباح التشغيلية لـ «إريكسون» في الربع الرابع

أعلنت شركة «إريكسون» السويدية العملاقة للاتصالات، الثلاثاء، تراجع أرباحها التشغيلية خلال الربع الرابع من العام.

وبعد استبعاد رسوم إعادة الهيكلة، بلغت أرباح «إريكسون» قبل احتساب الفوائد والضرائب 7.4 مليارات كرونة سويدية (709 ملايين دولار)، أي أقل قليلاً من 8.1 مليارات كرونة سويدية التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي المبيعات خلال الربع الرابع من العام 71.88 مليار كرونة، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 16% مقارنة بالعام السابق. ويأتي انخفاض المبيعات مدفوعاً في المقام الأول بتسجيل تراجع بنسبة 23% في قسم الشبكات. وبشكل عام، انخفضت مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 17%.

وبالتطلع إلى المستقبل، تتوقع «إريكسون» استمرار حالة عدم اليقين الحالية في السوق طوال عام 2024.