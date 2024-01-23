الأسهم الأوروبية تستقر.. ونيكاي الياباني لأعلى مستوى في 34 عاماً

استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعدما محت خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية إلى حد ما القفزة التي حققتها أسهم شركات التعدين، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 472.66 نقطة.

وقفزت أسهم شركات المعادن الصناعية والنفيسة 1.4 بالمئة لتكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات بدعم من صعود أسعار المعادن عقب تقرير كشف أن السلطات الصينية تدرس تعبئة نحو تريليوني يوان (278.98 مليار دولار) لتحقيق استقرار في سوق المعادن.

وارتفعت الأسهم الصناعية مدعومة بصعود سهم شندلر القابضة 2.2 بالمئة بعدما غيرت مجموعة جيفريز المالية توصيتها لسهم شركة صناعة المصاعد السويسرية إلى «شراء» من «احتفاظ».

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.36 بالمئة لتقوض أداء المؤشر الرئيسي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على حركة المؤشر الأوروبي، تراجع سهم سواتش 3.4 بالمئة بعد أن فشلت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم في بلوغ توقعات السوق لنتائجها في 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور التقديرات الأولية لثقة المستهلك في منطقة اليورو في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مدعوماً بصعود وول ستريت الليلة قبل الماضية لمستوى قياسي جديد وقرار بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة التيسير.

وصعد نيكاي 1.2 بالمئة إلى 36984.51 نقطة، وهو مستوى لم يبلغه منذ فبراير 1990، قبل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر القياسي الياباني منخفضاً 0.08 بالمئة عند 36517.57 نقطة بما يصل بمكاسبه منذ بداية 2024 إلى 9.12 بالمئة وهو ما يجعله أفضل أداء من نظرائه الرئيسيين حول العالم، والتي حققت العديد منها أداء سلبياً هذا العام.

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان لميزوهو للأوراق المالية «الناس يجنون الأرباح فقط» والاتجاه الصعودي لا يزال قائماً.

وأضاف أوموري أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان ستدعم سوق الأسهم، بما سيرفع المؤشر نيكاي إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت العديد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي عند الإغلاق بعدما حققت مكاسب في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سهم عملاقة الرقائق طوكيو إلكترون بأكثر من واحد في المئة خلال التداولات لكنه أغلق منخفضاً 1.74 بالمئة. كما قفز سهم أدفانتست 1.84بالمئة لمستوى قياسي جديد لكنه أغلق منخفضاً 1.5 بالمئة.