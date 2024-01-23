مبادرة تعاونية بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الط

MENAFN - Khaberni) خبرني - بدأت مؤسّسة إنجاز ومؤسّسة متلايف بتنفيذ "مبادرة التدريب على الابتكار في المدارس" والتي تشمل تنفيذ مجموعة من برامج إنجاز في أربع مدارس حكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، تركز على بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

ويأتي هذا التعاون ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تعزيز دور مختلف القطاعات، ليكونوا شركاء ومساندين في تطوير العملية التعليمية.

في تعليقه على المبادرة، قال المدير المفوض لمتلايف الأردن أسامة حنوش "شراكتنا مع إنجاز في الأردن ليست مجرد التزام، بل هي رؤية مشتركة لتطوير الأجيال القادمة. وأضاف، من خلال هذه المبادرة، لا نقوم بتعليم الشباب فقط، بل نمنحهم القدرة على بناء مهارات مالية ستخدمهم في حياتهم المستقبلية".

وأكد على استثمار خبرة المتطوعين في متلايف الأردن، بهدف المساعدة في توفير مستقبل أفضل يكون فيه الشباب على دراية بمسؤولياتهم، وقادرين على الابتكار والقيادة في مجالاتهم الخاصة.

من جانبها أكّدت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي على أهمية المبادرة وتأثيرها المباشر والمستدام على الطلبة والبيئة التعليمية ككل، مشيرةً إلى أننا في إنجاز نعتز بهذه الشراكة الفاعلة التي تجمعنا مع مؤسّسة متلايف كشريك وداعم لتنفيذ مجموعة من برامجنا المتنوعة الهادفة إلى تمكين الطلبة وبناء مهاراتهم.

وأضافت البيبي، نؤمن في إنجاز بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم بسن مبكرة لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة لكافة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.

وتتضمن المبادرة تنفيذ مجموعة من البرامج: برنامج تأسيس الشركة، برنامج اسأل الخبير، برنامج المناظرة، برنامج أنا ومحيطي، وبرنامج وظيفة ليوم؛ وذلك بهدف تهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ولمواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب في مجالي الريادة والابتكار، كما تعمل المبادرة على تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدارس المشاركة.

وتأتي هذه الشّراكة لتقاطع أهداف مؤسّسة إنجاز مع أهداف مؤسّسة متلايف في الكثير من المجالات، حيث تهدف استراتيجية متلايف إلى تحفيز تقدّم الإدماج الاقتصادي لدى المجتمعات التي لا تحظى بالخدمات والتمثيل الكافيِين حول العالم.

وتهدف المبادرة إلى تطوير ودعم فئة الشباب، وفتح الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي، ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، حيث يسهم هذا التعاون في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.





عن مؤسسة متلايف

نسعى في مؤسسة متلايف إلى تحفيز تقدّم الإدماج الاقتصادي لدى المجتمعات التي لا تحظى بالخدمات والتمثيل الكافيِين حول العالم. لذا، نتعاون مع المنظمات غير الربحية ونُركّز على تقديم المِنح في ثلاثة مجالات، وهي الإدماج الاقتصادي والصحة المالية والمجتمعات المرنة، وذلك بإشراك موظّفي مؤسسة متلايف المتطوعين للمساعدة على إحداث المزيد من الأثر. تأسست مؤسسة متلايف في عام 1976 لمواصلة رحلة متلايف الطويلة في مساهماتها المؤسسية وإشراك المجتمع، إذ أنه ومنذ عام 1976، ساهمت مؤسسة متلايف بمبلغ يتجاوز مليار (دولار أمريكي) في سعيها لتقوية المجتمعات التي تتواجد فيها متلايف. للمزيد عن مؤسسة متلايف، قم بزيارة الموقع الإلكتروني .