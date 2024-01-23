المواصفات منعت إدخال 183 ألف لعبة إلى الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس مع 220 ألف و470 بيانا جمركيا عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة، عبير الزهير، الثلاثاء، إنّه يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.

وبيّنت الزهير أنّ موظفي المؤسسة العاملين في 12 منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.

ومنعت المؤسسة إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات 515 بيانا جمركيّا، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الائتلاف، حيث احتوت البيانات على منتجات متنوعة منها، أكثر من 432 ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الإلكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من 183 ألف قطعة من الألعاب، إضافة إلى 10 آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.

وتابعت أن المؤسسة منعت إدخال 154 ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب 126 ألف حبل زينة، و100 ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب 8 أطنان من مواد التنظيف، و54 ألف متر من البلاط والسيراميك و19 ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و27 ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و48 ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة.

كما منعت المؤسسة إدخال 58 ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و36 ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأوضحت الزّهير أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة إلى قائمة التّاجر الملتزم بلغ 114 شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية.

وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن 4 فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات فيتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.

وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2744) منتجاً مختلفاً.