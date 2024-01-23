المواصفات منعت إدخال 183 ألف لعبة إلى الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس مع 220 ألف و470 بيانا جمركيا عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، خلال العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن المؤسسة.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة، عبير الزهير، الثلاثاء، إنّه يتم سحب العينات الممثلة من المنتجات المستوردة وفحصها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية والتشريعات ذات الصلة ومنع المخالف لها من دخول البلاد.
وبيّنت الزهير أنّ موظفي المؤسسة العاملين في 12 منفذا جمركيّاً يواصلون عملهم في تقديم الخدمة ومتابعة البيانات الجمركية في ورديّات تستمرّ على مدار (24) ساعة في معظم المنافذ، وذلك حرصاً من المؤسسة على رفع جودة وتنافسيّة السّلع والنّهوض بالاقتصاد الوطني.
ومنعت المؤسسة إدخال منتجات مخالفة وردت من ضمن محتويات 515 بيانا جمركيّا، وذلك باتخاذ القرار بإعادة التّصدير أو الائتلاف، حيث احتوت البيانات على منتجات متنوعة منها، أكثر من 432 ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الإلكترونية وقطع غيار السيارات، وأكثر من 183 ألف قطعة من الألعاب، إضافة إلى 10 آلاف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد.
وتابعت أن المؤسسة منعت إدخال 154 ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب 126 ألف حبل زينة، و100 ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى جانب 8 أطنان من مواد التنظيف، و54 ألف متر من البلاط والسيراميك و19 ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و27 ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و48 ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة.
كما منعت المؤسسة إدخال 58 ألف قطعة من الملابس والمنسوجات مثل الشراشف والحرامات و36 ألف قطعة من اكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
وأوضحت الزّهير أن عدد الشّركات والمؤسسات المنضمّة إلى قائمة التّاجر الملتزم بلغ 114 شركة ومؤسسة، مبيّنة أنّ برنامج التاجر الملتزم يسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثمن السلعة في الأسواق المحلية.
وأضافت أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن 4 فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج وتتعلق تلك الاشتراطات بحجم الاستيراد ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري وفي حال تحقيق المستورد لتلك الاشتراطات فيتم منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.
وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (9236) تقرير فحص، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2744) منتجاً مختلفاً.
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