أسرى جلبوع يتعرضون لعقوبات انتقامية

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- Khaberni) خبرني - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على الأسرى، خاصة فيما يتعلق بإبقاء الأسير مقيد الأيدي والأرجل وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكافة القوانين والأنظمة.
وهذا ما أكدته لنا محامية الهيئة، عند زيارتها أمس للأسير تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر الى الزيارة مكبل الأيدي والأرجل، وعندما طلبت المحامية من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن الأسير لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر الضابط المسؤول وقال أنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، وهناك أوامر بعدم إنزال السلاسل بالذات لأسرى جلبوع ، وبعد جدال طويل و التقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رد الضابط:" لن يتم إنزال السلاسل ويمكنك التوجه لأي جهة تريدين، و هذا أمر مفروغ منه ".
واضافت الهيئة "وما هذا الا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على أسرانا بكافة السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام و مضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم".
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