أسرى جلبوع يتعرضون لعقوبات انتقامية

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على الأسرى، خاصة فيما يتعلق بإبقاء الأسير مقيد الأيدي والأرجل وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكافة القوانين والأنظمة.

وهذا ما أكدته لنا محامية الهيئة، عند زيارتها أمس للأسير تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر الى الزيارة مكبل الأيدي والأرجل، وعندما طلبت المحامية من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن الأسير لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر الضابط المسؤول وقال أنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، وهناك أوامر بعدم إنزال السلاسل بالذات لأسرى جلبوع ، وبعد جدال طويل و التقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رد الضابط:" لن يتم إنزال السلاسل ويمكنك التوجه لأي جهة تريدين، و هذا أمر مفروغ منه ".

واضافت الهيئة "وما هذا الا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على أسرانا بكافة السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام و مضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم".